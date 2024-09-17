Сестра Кари Делевінь у шикарній сукні з'явилася на модній презентації (фото)

На модному заході модель продемонструвала струнку фігуру в ефектній сукні. Поппі Делевінь менш відома у світі шоу-бізнесу, ніж її молодша сестра Кара.

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Британська модель і акторка Поппі Делевінь 16 вересня ввечері відвідала презентацію колекції Annie's Ibiza x Clio Peppiatt під час Тижня моди в Лондоні, повідомляє Daily Mail.

38-річна зірка викликала фурор у пікантній сукні на модному заході, який відбувся в Leighton House. Золота сукня з глибоким вирізом і високим розрізом до стегна підкреслювала неймовірну фігуру моделі. Поппі доповнила свій гламурний образ золотистими босоніжками на високих підборах з ремінцями. Вона зібрала світле густе волосся у високий хвіст і нанесла легкий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою.

Модель Поппі Делевінь Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що новим бойфрендом Поппі став Арчі Кесвік, колишній коханий голлівудської зірки Сієнни Міллер. Бізнесмена називають "найзавиднішим холостяком, про якого ви ніколи не чули". Його статки оцінюють у 6 мільярдів фунтів стерлінгів, мільярдер володіє Madarin Oriental Hotel Group. Схоже, у пари серйозні стосунки, Поппі в червні 2024 року познайомила нового бойфренда зі своїм батьком Чарльзом.

Раніше вона була одружена з бізнесменом Джеймсом Куком, пара прожила в шлюбі вісім років, дітей у них не було. У 2022 році стало відомо про їхнє розлучення.

Нагадаємо, 17 вересня 61-річна Демі Мур відверто зізналася, за що ненавиділа себе в молодості.