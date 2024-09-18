Софи Тернер официально подтвердила отношения с британским аристократом (фото)

Актриса долго не обнародовала свои отношения с Пирсоном Перегрином, оставляя поклонникам возможность самим строить домыслы о ее личной жизни.

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Как только завершился развод американского певца Джо Джонаса и британской актрисы Софи Тернер, последняя опубликовала в Instagram фото своего бойфренда-аристократа Перегрина Пирсона, объявив таким образом поклонникам о том, что у них все серьезно.

Знаменитость подтвердила их отношения, показав подборку летних снимков и подписав их простым эмодзи солнца.

Пара впервые подтвердила свои отношения в декабре прошлого года, всего через несколько месяцев после того, как в сентябре было объявлено, что Софи и 35-летний Джо подали на развод.

Фото: Instagram @sophiet

С тех пор Софи, у которой есть две дочери от Джо, Уилла и Дельфина, несколько раз появлялась на публике с Перегрином, но никак не комментировала свои отношения с ним и не публиковала общие фото в соцсети.

Фото: Instagram @sophiet

Пара держала свой роман в тайне, прежде чем отправиться вместе на горнолыжный отдых в декабре, где они подтвердили свой статус влюбленных. Они также вместе посетили Парижскую неделю моды в марте и были сфотографированы возвращающимися домой после ночной вечеринки после первого шоу Тейлор Свифт Eras Tour на стадионе Уэмбли в июне. Софи и Перегрина в последний раз видели вместе в июле, когда актриса вручала призы на Золотом кубке Cowdray Park в Мидхерсте.

Фото: Instagram @sophiet

Семья Перегрина владеет поместьем, которое может похвастаться десятью полями и принимает более 450 матчей каждый год. Престижный клуб проводит ежегодный Золотой кубок, в котором играли и принц Уильям, и принц Гарри.

Перегрин — старший сын и наследник Майкла Пирсона, 4-го виконта Коудрея — бывшего кинопродюсера, владеющего значительной частью медиаимперии Пирсона.

Недавно, как уже говорилось выше, Софи и Джо завершили бракоразводный процесс. Соглашение, условия которого держатся в секрете, было подписано судьей округа Майами-Дейд Джиной Беовидес. По словам судьи, почти пятилетний брак звезд был "безвозвратно разрушен".

Ранее Фокус писал, что Софи Тернер впервые раскрыла детали развода с Джо Джонасом.