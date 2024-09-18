Софі Тернер офіційно підтвердила стосунки з британським аристократом (фото)

Акторка довго не оприлюднювала своїх стосунків із Пірсоном Перегріном, залишаючи прихильникам можливість самим будувати домисли про її особисте життя.

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Щойно завершилося розлучення американського співака Джо Джонаса і британської акторки Софі Тернер, остання опублікувала в Instagram фото свого бойфренда-аристократа Перегріна Пірсона, оголосивши в такий спосіб прихильникам, що в них усе серйозно.

Знаменитість підтвердила їхні стосунки, показавши добірку літніх знімків і підписавши їх простим емодзі сонця.

Пара вперше підтвердила свої стосунки в грудні минулого року, лише через кілька місяців після того, як у вересні було оголошено, що Софі і 35-річний Джо подали на розлучення.

Фото: Instagram @sophiet

Відтоді Софі, у якої є дві доньки від Джо, Вілла і Дельфіна, кілька разів з'являлася на публіці з Перегріном, але жодним чином не коментувала своїх стосунків з ним і не публікувала спільні фото в соцмережі.

Фото: Instagram @sophiet

Пара тримала свій роман у таємниці, перш ніж вирушити разом на гірськолижний відпочинок у грудні, де вони підтвердили свій статус закоханих. Вони також разом відвідали Паризький тиждень моди в березні, їх сфотографували на фото, коли вони поверталися додому після нічної вечірки після першого шоу Тейлор Свіфт Eras Tour на стадіоні Вемблі в червні. Софі і Перегріна востаннє бачили разом у липні, коли акторка вручала призи на Золотому кубку Cowdray Park у Мідхерсті.

Фото: Instagram @sophiet

Сім'я Перегріна володіє маєтком, який може похвалитися десятьма полями і приймає понад 450 матчів щороку. Престижний клуб проводить щорічний Золотий кубок, у якому грали і принц Вільям, і принц Гаррі.

Перегрін — старший син і спадкоємець Майкла Пірсона, 4-го віконта Коудрея — колишнього кінопродюсера, який володіє значною частиною медіаімперії Пірсона.

Нещодавно, як уже йшлося вище, Софі та Джо завершили шлюборозлучний процес. Угоду, умови якої тримають у секреті, підписала суддя округу Маямі-Дейд Джина Беовідес. За словами судді, майже п'ятирічний шлюб зірок був "безповоротно зруйнований".

Раніше Фокус писав, що Софі Тернер вперше розкрила деталі розлучення з Джо Джонасом.