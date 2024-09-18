Актриса Дженни Шимизу рассказала о бурном романе с Мадонной (фото)

Модель поделилась воспоминаниями об отношениях с поп-звездой. По словам Дженни Шимизу, у нее с Мадонной была "глубокая физическая связь".

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Бывшая девушка поп-дивы Мадонны актриса и модель Дженни Шимизу в документальном фильме Disney+ "In Vogue: 90-е" поделилась пикантными подробностями бурного романа со звездой, сообщает Daily Mail.

В ленте рассказывается о звездах, определивших знаковое десятилетие в истории модного журнала Vogue. В шестом эпизоде ​​сериала 57-летняя Дженни рассказала, что у нее были романтические отношения с 66-летней Мадонной.

По словам модели в то же время, она готова была летать через всю Европу ради ночных свиданий с певицей. Шимизу вспомнила момент, как однажды она летела из Милана в Париж, чтобы провести ночь с Мадонной, а затем вернулась в Италию на свое следующее шоу. Она сказала: "Я имею в виду, что в 90-х Мадонне не откажешь. Было не только здорово чувствовать себя первоклассной проституткой, но и потому, что мне звонили и говорили: "Можешь встретиться со мной на моем шоу в Париже, ты же в Европе, да?".

Певица Мадонна в молодости, 1996 год Фото: Getty Images

Дженни, которая женилась на манекенщице и иконе стритстайла Мишель Харпер в 2014 году, ранее подробно описала свой роман с Мадонной в своих мемуарах, вышедших в 2023 году. По словам Шимизу, их отношения были обусловлены более глубокой физической связью, чем просто физическое влечение. В то время она сказала: "Речь шла не об эмоциональной связи, а о том, чтобы довести друг друга до высот экстаза. Мне нравилось, что я была в полном распоряжении этой женщины".

Супруги Дженни Шимизу и Мишель Харпер

Ранее, 11 сентября, Фокус писал о том, что 66-летняя Мадонна в необычном платье посетила показ Luar в Нью-Йорке.