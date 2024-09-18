Акторка Дженні Шимізу розповіла про бурхливий роман із Мадонною (фото)

Модель поділилася спогадами про стосунки з поп-зіркою. За словами Дженні Шимізу, у неї з Мадонною був "глибокий фізичний зв'язок".

Related video

Колишня дівчина поп-діви Мадонни акторка і модель Дженні Шимізу в документальному фільмі Disney+ "In Vogue: 90-ті" поділилася пікантними подробицями бурхливого роману із зіркою, повідомляє Daily Mail.

У стрічці розповідається про зірок, які визначили знакове десятиліття в історії модного журналу Vogue. У шостому епізоді серіалу 57-річна Дженні розповіла, що в неї були романтичні стосунки з 66-річною Мадонною.

За словами моделі в той же час, вона готова була літати через всю Європу заради нічних побачень зі співачкою. Шимізу згадала момент, як одного разу вона летіла з Мілану до Парижа, щоб провести ніч з Мадонною, а потім повернулася до Італії на своє наступне шоу. Вона сказала: "Я маю на увазі, що в 90-х Мадонні не відмовиш. Було не тільки чудово почуватися першокласною повією, а й тому, що мені дзвонили і говорили: "Можеш зустрітися зі мною на моєму шоу в Парижі, ти ж у Європі, так?".

Співачка Мадонна в молодості, 1996 рік Фото: Getty Images

Дженні, яка одружилася з манекенницею та іконою стрітстайлу Мішель Гарпер 2014 року, раніше докладно описала свій роман із Мадонною у своїх мемуарах, що вийшли 2023 року. За словами Шимізу, їхні стосунки були зумовлені глибшим фізичним зв'язком, ніж просто фізичний потяг. У той час вона сказала: "Йшлося не про емоційний зв'язок, а про те, щоб довести одне одного до висот екстазу. Мені подобалося, що я була в повному розпорядженні цієї жінки".

Подружжя Дженні Шимізу та Мішель Гарпер

Раніше, 11 вересня, Фокус писав про те, що 66-річна Мадонна в незвичайній сукні відвідала показ Luar у Нью-Йорку.