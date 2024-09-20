Джиджи Хадид и Зейн Малик поздравили свою дочь с днем рождения (фото)

Родители именинницы разошлись в 2021 году. Они поддерживают хорошие отношения ради наследницы, несмотря на скандальный разрыв.

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29-летняя американская модель Джиджи Хадид поздравила с 4-м днем рождения свою единственную дочь Хай. Праздничными кадрами звезда подиумов поделилась в Instagram.

Нашей девочке сегодня 4 и мы праздновали целую неделю!!! Она любит животных (фантастических тоже), музыку, малыша Йоду, все вещи природы и жуков, "Наследников", что-нибудь мягкое или миниатюрное, и если есть возможность — будет в воде от рассвета до рассвета. Она любознательная, любит приключения, любящая и такая остроумная. Хай — это самая большая радость и гордость моей жизни быть твоей мамой!!!! Спасибо за четыре лучших года моей жизни — ты напоминаешь мне жить на полную каждый день, самыми простыми и красивыми способами. Твои возможности безграничны, моя самая сладкая любовь!!!!" — написала звездная мама.

В частности, на фото маленькая Хай проводила время за водными развлечениями, верхом на лошади и получила в подарок торт с малышом Йодой из "Звездных войн".

Джиджи Хадид с дочерью Хай

Джиджи до сих пор не показывает лицо ребенка, сохраняя его приватность.

Тем временем отец именинницы, певец Зейн Малик, также обратился к ней.

"С днем рождения, самый важный человек в моей жизни, я люблю тебя больше, чем позволяют выразить слова, очень горд называть тебя своей дочерью... Благодарен за каждую секунду, которую я провожу рядом с тобой, ведь ты становишься таким невероятным человеком", — отметил бывший возлюбленный Джиджи Хадид.

Родители Хай разошлись через год после ее рождения на фоне скандала с домашним насилием со стороны музыканта в отношении матери Джиджи Иоланды Хадид. Сейчас супермодель встречается с актером Брэдли Купером.

Зейн Малик с дочерью Хай

Напомним, Джиджи Хадид и Брэдли Купер могут пожениться.

Также Фокус писал о знакомстве Джиджи Хадид с дочерью Брэдли Купера.