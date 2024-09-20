Джіджі Хадід та Зейн Малік привітали свою доньку з днем народження (фото)

Батьки іменинниці розійшлися у 2021 році. Вони підтримують хороші стосунки заради спадкоємиці, попри скандальний розрив.

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29-річна американська модель Джіджі Хадід привітала з 4-м днем народження свою єдину доньку Хай. Святковими кадрами зірка подіумів поділилася в Instagram.

Нашій дівчинці сьогодні 4 і ми святкували цілий тиждень!!! Вона любить тварин (фантастичних також), музику, малюка Йоду, всі речі природи та жуків, "Спадкоємців", будь-що м'яке або мініатюрне, і якщо є можливість — буде у воді від світанку до світанку. Вона допитлива, любить пригоди, любляча та така дотепна. Хай — це найбільша радість та гордість мого життя бути твоєю мамою!!!! Дякую за чотири найкращі роки мого життя — ти нагадуєш мені жити на повну кожного дня, найпростішими та красивими способами. Твої можливості безмежні, моя найсолодша любов!!!!" — написала зіркова мама.

Зокрема, на фото маленька Хай проводила час за водними розвагами, верхом на коні та отримала в подарунок торт з малюком Йодою із "Зоряних воєн".

Джіджі Хадід з донькою Хай

Джіджі досі не показує обличчя дитини, зберігаючи її приватність.

Тим часом батько іменинниці, співак Зейн Малік, також звернувся до неї.

"З днем народження, найважливіша людино в моєму житті, я люблю тебе більше, ніж дозволяють висловити слова, дуже гордий називати тебе своєю дочкою… Вдячний за кожну секунду, яку я провожу поряд з тобою, адже ти стаєш такою неймовірною людиною", — зазначив колишній коханий Джіджі Хадід.

Батьки Хай розійшлися через рік після її народження на фоні скандалу з домашнім насиллям зі сторони музиканта щодо матері Джіджі Йоланди Хадід. Наразі супермодель зустрічається з актором Бредлі Купером.

Зейн Малік з донькою Хай

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Бредлі Купер можуть одружитися.

Також Фокус писав про знайомство Джіджі Хадід з донькою Бредлі Купера.