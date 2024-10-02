Хоакин Феникс спровоцировал слухи о женитьбе, назвав Руни Мару своей женой (фото)

Хоакин Феникс достиг многих высот в своей карьере. Однако свою личную жизнь звезда "Гладиатора" держит в секрете.

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Звезда Голливуда Хоакин Феникс спровоцировал слухи о женитьбе. В выпуске шоу Talk Easy с Сэмом Фрагозо от 29 сентября актер впервые публично назвал свою давнюю возлюбленную Руни Мару своей "женой".

49-летний Феникс вспомнил, как он писал текст для выступления на церемонии вручения премии "Оскар" 2020 года. Актер признался, что вдохновение для речи пришло к нему, когда он "разговаривал с мамой и женой". Хоакин отметил, что 39-летняя Руни подсказывала ему более удачные реплики: "Вот что ты должен сказать!". Однако, в разговоре с Фрагозо, звезда "Джокера" не уточнил, состоят ли они с Марой в законном браке.

Хоакин Феникс и Руни Мара Фото: Getty Images

Что известно о романе Феникса и Мары

Хоакин и Руни, познакомившиеся в 2012 году на съемках фильма "Она", публично начали встречаться и жить вместе с 2017 года, а в 2019 году влюбленные обручились.

"Она единственная девушка, о которой я когда-либо узнавал в Интернете", — сказал он тогда о Маре. "Мы были просто друзьями, друзьями по электронной почте. Я никогда этого не делал. Никогда не искал девушку в Интернете", — признался актер после помолвки с Руни.

В сентябре 2020 года стало известно, что у пары родился сын, которого назвали Ривер — в честь покойного брата Феникса. В феврале 2024 года стало известно, что Хоакин и Мара ждут второго ребенка.

Ранее, 10 августа, Фокус писал о том, что Хоакин Феникс всего за 5 дней до начала съемок отказался от новой роли.