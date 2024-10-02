Хоакін Фенікс спровокував чутки про одруження, назвавши Руні Мару своєю дружиною (фото)

Хоакін Фенікс досяг багатьох висот у своїй кар'єрі. Однак своє особисте життя зірка "Гладіатора" тримає в секреті.

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Зірка Голлівуду Хоакін Фенікс спровокував чутки про одруження. У випуску шоу Talk Easy із Семом Фрагозо від 29 вересня актор вперше публічно назвав свою давню кохану Руні Мару своєю "дружиною".

49-річний Фенікс згадав, як він писав текст для виступу на церемонії вручення премії "Оскар" 2020 року. Актор зізнався, що натхнення для промови прийшло до нього, коли він "розмовляв із мамою та дружиною". Хоакін зазначив, що 39-річна Руні підказувала йому більш вдалі репліки: "Ось що ти маєш сказати!". Однак, у розмові з Фрагозо, зірка "Джокера" не уточнив, чи перебувають вони з Марою в законному шлюбі.

Хоакін Фенікс і Руні Мара Фото: Getty Images

Що відомо про роман Фенікса і Мари

Хоакін і Руні, які познайомилися 2012 року на зйомках фільму "Вона", публічно почали зустрічатися і жити разом із 2017 року, а 2019 року закохані заручилися.

"Вона єдина дівчина, про яку я коли-небудь дізнавався в інтернеті", — сказав він тоді про Мару. "Ми були просто друзями, друзями електронною поштою. Я ніколи цього не робив. Ніколи не шукав дівчину в інтернеті", — зізнався актор після заручин із Руні.

У вересні 2020 року стало відомо, що у пари народився син, якого назвали Рівер — на честь покійного брата Фенікса. У лютому 2024 року стало відомо, що Хоакін і Мара чекають на другу дитину.

Раніше, 10 серпня, Фокус писав про те, що Хоакін Фенікс всього за 5 днів до початку зйомок відмовився від нової ролі.