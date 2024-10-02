Дженнифер Энистон прочитала свою книгу любимым собакам (видео)

Дженнифер выпустила детскую книгу "Клайдео пробует жизнь на зуб" о приключениях собаки.

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55-летняя американская актриса, кинорежиссер и продюсер, а теперь еще и писательница Дженнифер Энистон выпустила свою новую книгу для детей "Клайдео пробует жизнь на зуб", прочитала ее для своей самой преданной аудитории. На странице в Instagram звезда опубликовала забавное видео, где она сидит с книгой перед своими четырьмя собаками, лежащими на диване, и озвучивает им историю главного героя.

Клайдео – любимый пес семьи Клайдов, где каждый, кроме животного, имеет любимое дело. Клайдео же не нравится ничего. Он не любит серфинг, как его дядя, не получает удовольствия от рисования с завязанными глазами, как его двоюродный брат, не хочет выкапывать кости динозавров, как его тетя. Клайдео находится в постоянных поисках своего увлечения, однако ничего не вызывает у него радости.

Красочные иллюстрации в книге – дело рук американского дизайнера Бруно Джейкоба.

"Похоже, я обвела эту аудиторию вокруг пальца", — подписала актриса видео, записанное в роскошной гостиной ее особняка в Бель-Эйр стоимостью $21 миллион.

Дженнифер сидит на деревянной табуретке в черном платье средней длины, которое она дополнила прозрачными очками-авиаторами и черными вьетнамками

В кадре видна большая и комфортная кухня знаменитости, рядом с ее небольшим винным погребом, и камин.

Дженнифер представила свою книгу для детей

Актриса изначально приобрела дом за $12 миллионов, когда вышла замуж за Джастина Теру в августе 2015 года, но с тех пор недвижимость существенно выросла в цене. В феврале 2018 года пара публично объявила о своем разводе. В совместном заявлении они сказали, что между ними нет никакой неприязни и что они планируют остаться друзьями.

Особняк может похвастаться бассейном, открытой гостиной, а на территории даже есть курятник.

ЛЮбимые собаки актрисы

Ранее Фокус писал, что бывший муж Дженнифер Энистон признался в чувствах к ней, несмотря на помолвку с другой.