Дженніфер Еністон прочитала свою книгу улюбленим собакам (відео)

Дженніфер випустила дитячу книжку "Клайдео пробує життя на зуб" про пригоди собаки.

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55-річна американська акторка, кінорежисерка і продюсерка, а тепер ще й письменниця Дженніфер Еністон випустила свою нову книгу для дітей "Клайдео пробує життя на зуб", прочитала її для своєї найвідданішої аудиторії. На сторінці в Instagram зірка опублікувала кумедне відео, де вона сидить з книжкою перед своїми чотирма собаками, котрі лежать на дивані, і озвучує їм історію головного героя.

Клайдео — улюблений пес родини Клайдів, де кожен, крім тварини, має улюблену справу. Клайдео ж не подобається нічого. Він не любить серфінг, як його дядько, не отримує задоволення від малювання із зав'язаними очима, як його двоюрідний брат, не хоче викопувати кістки динозаврів, як його тітка. Клайдео перебуває в постійних пошуках свого захоплення, проте нічого не викликає в нього радості.

Барвисті ілюстрації в книзі — справа рук американського дизайнера Бруно Джейкоба.

"Схоже, я обвела цю аудиторію навколо пальця", — підписала акторка відео, записане в розкішній вітальні її особняка в Бель-Ейр вартістю $21 мільйон.

Дженніфер сидить на дерев'яній табуретці в чорній сукні середньої довжини, яку вона доповнила прозорими окулярами-авіаторами і чорними в'єтнамками

У кадрі видно велику і комфортну кухню знаменитості, поруч із її невеликим винним погребом, та камін.

Дженніфер представила свою книгу для дітей

Акторка спочатку придбала будинок за $12 мільйонів, коли вийшла заміж за Джастіна Теру в серпні 2015 року, але відтоді нерухомість істотно зросла в ціні. У лютому 2018 року пара публічно оголосила про своє розлучення. У спільній заяві вони сказали, що між ними немає ніякої неприязні і що вони планують залишитися друзями.

Маєток може похвалитися басейном, відкритою вітальнею, а на території навіть є курник.

Улюблені собаки акторки

Раніше Фокус писав, що колишній чоловік Дженніфер Еністон зізнався в почуттях до неї, незважаючи на заручини з іншою.