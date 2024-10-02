Сальма Хайек в экстравагантном образе посетила показ Balenciaga (фото)

Изюминкой звезды стала ее прическа. К ней на публике присоединились Николь Кидман и Кэти Перри.

Related video

58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила Парижскую неделю моды в экстравагантном наряде. Снимками знаменитость поделилась в Instagram с более 29 млн подписчиков.

Звезда фильма "Фрида" стала гостьей показа дома моды Balenciaga, который на днях состоялся в столице Франции. Жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино поразила темным образом, изюминкой которого стала прическа с эпатажным аксессуаром — бантом, который создавал эффект рожек.

Аутфит Сальмы Хайек состоял из черного шелкового платья и бархатной накидки. Она собрала свои темные волосы в аккуратный пучок и сделала эффектный вечерний макияж.

К образу мексикано-американская знаменитость добавила висячие серьги и массивные браслеты.

В частности, на показе Balenciaga присутствовали актриса Николь Кидман и певица Кэти Перри.

Сальма Хайек

Balenciaga — не просто модный бренд для Сальмы Хайек. Ее муж является генеральным директором Kering с 2005 года — французская группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, среди которых Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen.

Напомним, Сальма Хайек показала фото с отдыха на яхте.

Также Фокус писал о появлении Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино на Парижской неделе моды.