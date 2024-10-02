Сальма Хаєк в екстравагантному образі відвідала показ Balenciaga (фото)

Родзинкою зірки стала її зачіска. До неї на публіці приєдналися Ніколь Кідман та Кеті Перрі.

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58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк відвідала Паризький тиждень моди в екстравагантному вбранні. Знімками знаменитість поділилася в Instagram з понад 29 млн підписників.

Зірка фільму "Фріда" стала гостею показу дому моди Balenciaga, що днями відбувся в столиці Франції. Дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно вразила темним образом, родзинкою якого стала зачіска з епатажним аксесуаром — бантом, який створював ефект ріжок.

Аутфіт Сальми Хаєк складався з чорної шовкової сукні та оксамитової накидки. Вона зібрала своє темне волосся в охайний пучок та зробила ефектний вечірній макіяж.

До образу мексикано-американська знаменитість додала висячі сережки та масивні браслети.

Зокрема, на показі Balenciaga були присутні акторка Ніколь Кідман та співачка Кеті Перрі.

Сальма Хаєк

Balenciaga — не просто модний бренд для Сальми Хаєк. Її чоловік є генеральним директором Kering з 2005 року — французька група компаній, які випускають предмети розкоші, серед яких Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen.

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала фото з відпочинку на яхті.

Також Фокус писав про появу Сальми Хаєк та Франсуа-Анрі Піно на Паризькому тижні моди.