69-летний Уиллем Дефо неожиданно появился на подиуме на Неделе моды в Париже (фото, видео)

Актер на модном показе итальянского бренда продемонстрировал элегантный образ. Появление Уиллема Дефо с восторгом восприняли его многочисленные поклонники.

Related video

Знаменитый американский актер Уиллем Дефо 1 октября вечером неожиданно вышел на подиум на показе Miu Miu в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

69-летний звезда "Английского пациента" выглядел шикарно на мероприятии во французской столице. Уиллем продемонстрировал элегантный лук в темно-серых брюках, которые он дополнял белой рубашкой и темно-синим джемпером. Образ оскароносного актера завершили длинный темно-синий плащ и черные кожаные ботинки с пряжками.

После публикации кадров с подиума поклонники в X с восхищением оценили выход звезды "Долгожданного рассвета":

"Величайший злодей всех времен! Выдающийся актер!";

"Уиллем Дефо, как всегда, великолепен";

"Появление Уиллема Дефо на закрытии показа Miu Miu SS25 — это совершенно уникальный и захватывающий выбор!";

"Его присутствие, несомненно, привнесло особый колорит и подняло финал шоу. Всегда интересно наблюдать, как модные бренды включают неожиданные личности в свои презентации";

"Его харизма действительно освещает подиум";

"Виллем никогда не перестает впечатлять";

"Грациозная походка. Потрясающе".

Уиллем Дефо не новичок на подиуме: в 2012 году он демонстрировал осеннюю коллекцию Prada на Неделе моды в Милане.

Шоу стало известно как "Злодеи", поскольку в нем также приняли участие Гэри Олдман, Эдриан Броуди, Элай Рот и другие ветераны-актеры, известные воплощением зловещих персонажей на экране.

Ранее, 2 октября, Фокус писал о том, что Зендая в стильном наряде посетила показ Louis Vuitton. На показ знаменитого бренда актриса выбрала эффектный наряд.