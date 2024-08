Очень редкий момент: Уиллем Дефо вышел на красную дорожку со своей женой (фото)

Актер предпочитает держать свое семейное счастье подальше от любопытных глаз и потому крайне редко появляется на публике с женой.

69-летний американский актер Уиллем Дефо посетил открытие Венецианского кинофестиваля 2024, который начался с показа фильма "Биттлджус Биттлджус". В картине Тиме Бертона он сыграл одну из ролей. Вместе с ним на красную дорожку вышла его 48-летняя жена, итальянская актриса и сценарист Джада Колагранде, пишет GQ Australia.

Пара нечасто появляется вместе, поэтому внимание публики было приковано к ним, как только они стали позировать многочисленным фотографам.

Уиллем выглядел щеголевато в идеально скроенном костюме темно-синего цвета, который он дополнил черным атласным галстуком и блестящими туфлями в тон.

Джада надела бордовое платье с халтер-воротником, которое могло похвастаться черным толстым поясом и серебристой блестящей окантовкой.

Образ она дополнила парой туфлей на шпильке, а темные локоны уложила в аккуратные косы.

Фото: Getty

Пара не афиширует свою семейную жизнь, предпочитая держать ее вдали от СМИ. Уиллем женился на итальянке всего через год после их знакомства. В одном из очень редких интервью на тему личных отношений, Дефо рассказал, что встретил свою будущую жену в Риме просто на улице. Это произошло в 2004 году.

"Я знал о ней, потому что видел ее фильмы, и у нас были общие друзья. Женитьба была очень импульсивной и романтичной. Мы обедали, и я сказал: "Хочешь пожениться завтра?" Я позвонил в мэрию, и они сказали: "Если приедешь в течение следующих нескольких часов, сможешь зарегистрироваться, а затем поженишься завтра". Поэтому мы побежали туда. Мы поженились на следующий день, в присутствии всего двух свидетелей, наших лучших друзей: моего менеджера и ее редактора", – вспоминал актер.

Дефо был соавтором второго полнометражного фильма Колагранде "Before It Had a Name" "(До того, как у негоп оявилось имя"), премьера которого состоялась в 2005 году. И с тех пор они сотрудничали в нескольких проектах, включая "Женщину" 2010 года и итальянскую драму "Падре".

Джада не только снимает фильмы, но и поет

"Мое сотрудничество с Уиллемом идеальное… Интенсивное, чистое, без помех. Он не ведет себя как звезда; Если угодно, художник", – говорила Джада.

У пары нет общих детей, и они делят свое время между Нью-Йорком и Римом.

