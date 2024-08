Дуже рідкісний момент: Віллем Дефо вийшов на червону доріжку зі своєю дружиною (фото)

Актор вважає за краще тримати своє сімейне щастя подалі від цікавих очей і тому дуже рідко з'являється на публіці з дружиною.

Related video

69-річний американський актор Віллем Дефо відвідав відкриття Венеціанського кінофестивалю 2024, який розпочався з показу фільму "Біттлджус Біттлджус". У картині Тімі Бертона він зіграв одну із ролей. Разом із ним на червону доріжку вийшла його 48-річна дружина, італійська актриса та сценарист Джада Колагранде, пише GQ Australia.

Пара нечасто з'являється разом, тому увага публіки була прикута до них, як вони стали позувати численним фотографам.

Віллем виглядав чепурно в ідеально скроєному костюмі темно-синього кольору, який він доповнив чорною атласною краваткою і блискучими туфлями в тон.

Джада одягла бордову сукню з халтер-коміром, яка могла похвалитися чорним товстим поясом і сріблястою блискучою окантовкою.

Образ вона доповнила парою туфель на шпильці, а темне волосся заплела в акуратні коси.

Фото: Getty

Пара не афішує своє сімейне життя, воліючи тримати його далеко від ЗМІ. Віллем одружився з італійкою лише через рік після їхнього знайомства. В одному з дуже рідкісних інтерв'ю на тему особистих стосунків Дефо розповів, що зустрів свою майбутню дружину в Римі просто на вулиці. Це сталося у 2004 році.

"Я знав про неї, тому що бачив її фільми, і у нас були спільні друзі. Одруження було дуже імпульсивним і романтичним. Ми обідали, і я сказав: "Хочеш одружитися завтра?" Я подзвонив у мерію, і вони сказали: "Якщо приїдеш протягом наступних кількох годин, зможеш зареєструватися, а потім одружишся завтра". Тому ми побігли туди. Ми одружилися наступного дня, у присутності всього двох свідків, наших найкращих друзів: мого менеджера та її редактора", – згадував актор.

Дефо був співавтором другого повнометражного фільму Колагранде "Before It Had a Name" ("До того, як у нього виявилося ім'я"), прем'єра якого відбулася в 2005 році. І з того часу вони співпрацювали у кількох проєктах, включаючи "Жінку" 2010 року та італійську драму "Падре".

Джада не лише знімає фільми, а й співає

"Моя співпраця з Віллемом ідеальна… Інтенсивна, чиста, без перешкод. Він не поводиться, як зірка; Якщо завгодно, художник", – говорила Джада.

У пари немає спільних дітей, і вони ділять свій час між Нью-Йорком та Римом.

Раніше Фокус писав про найкрасивіші сукні червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю.