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Стиль життя

69-річний Віллем Дефо несподівано з'явився на подіумі на Тижні моди в Парижі (фото, відео)

Віллем Дефо, подіум, показ, глядачі
Фото: Getty Images | Актор Віллем Дефо вийшов на подіум на показі Miu Miu

Актор на модному показі італійського бренду продемонстрував елегантний образ. Появу Віллема Дефо із захопленням сприйняли його численні шанувальники.

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Знаменитий американський актор Віллем Дефо 1 жовтня ввечері несподівано вийшов на подіум на показі Miu Miu в рамках Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

69-річний зірка "Англійського пацієнта" мав шикарний вигляд на заході у французькій столиці. Віллем продемонстрував елегантний лук у темно-сірих штанах, які він доповнював білою сорочкою і темно-синім джемпером. Образ оскароносного актора завершили довгий темно-синій плащ і чорні шкіряні черевики з пряжками.

Після публікації кадрів з подіуму шанувальники в X із захопленням оцінили вихід зірки "Довгоочікуваного світанку":

  • "Найвеличніший лиходій усіх часів! Видатний актор!";
  • "Віллем Дефо, як завжди, чудовий";
  • "Поява Віллема Дефо на закритті показу Miu Miu SS25 — це абсолютно унікальний і захопливий вибір!";
  • "Його присутність, безсумнівно, привнесла особливий колорит і підняла фінал шоу. Завжди цікаво спостерігати, як модні бренди включають несподівані особистості у свої презентації";
  • "Його харизма дійсно висвітлює подіум";
  • "Віллем ніколи не перестає вражати";
  • "Граціозна хода. Приголомшливо".

Віллем Дефо не новачок на подіумі: 2012 року він демонстрував осінню колекцію Prada на Тижні моди в Мілані.

Шоу стало відоме як "Лиходії", оскільки в ньому також узяли участь Гері Олдман, Едріан Броуді, Елай Рот та інші ветерани-актори, відомі втіленням зловісних персонажів на екрані.

Раніше, 2 жовтня, Фокус писав про те, що Зендая в стильному вбранні відвідала показ Louis Vuitton. На показ знаменитого бренду актриса вибрала ефектне вбрання.