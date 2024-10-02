69-річний Віллем Дефо несподівано з'явився на подіумі на Тижні моди в Парижі (фото, відео)

Актор на модному показі італійського бренду продемонстрував елегантний образ. Появу Віллема Дефо із захопленням сприйняли його численні шанувальники.

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Знаменитий американський актор Віллем Дефо 1 жовтня ввечері несподівано вийшов на подіум на показі Miu Miu в рамках Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

69-річний зірка "Англійського пацієнта" мав шикарний вигляд на заході у французькій столиці. Віллем продемонстрував елегантний лук у темно-сірих штанах, які він доповнював білою сорочкою і темно-синім джемпером. Образ оскароносного актора завершили довгий темно-синій плащ і чорні шкіряні черевики з пряжками.

Після публікації кадрів з подіуму шанувальники в X із захопленням оцінили вихід зірки "Довгоочікуваного світанку":

"Найвеличніший лиходій усіх часів! Видатний актор!";

"Віллем Дефо, як завжди, чудовий";

"Поява Віллема Дефо на закритті показу Miu Miu SS25 — це абсолютно унікальний і захопливий вибір!";

"Його присутність, безсумнівно, привнесла особливий колорит і підняла фінал шоу. Завжди цікаво спостерігати, як модні бренди включають несподівані особистості у свої презентації";

"Його харизма дійсно висвітлює подіум";

"Віллем ніколи не перестає вражати";

"Граціозна хода. Приголомшливо".

Віллем Дефо не новачок на подіумі: 2012 року він демонстрував осінню колекцію Prada на Тижні моди в Мілані.

Шоу стало відоме як "Лиходії", оскільки в ньому також узяли участь Гері Олдман, Едріан Броуді, Елай Рот та інші ветерани-актори, відомі втіленням зловісних персонажів на екрані.

Раніше, 2 жовтня, Фокус писав про те, що Зендая в стильному вбранні відвідала показ Louis Vuitton. На показ знаменитого бренду актриса вибрала ефектне вбрання.