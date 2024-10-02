"До развода не дошло": Юрий Ткач рассказал о пережитом кризисе в отношениях с женой (видео)

Пара воспитывает 10-летнюю воспитывают дочь Елизавету. В прошлом месяце, в день рождения девочки, заботливый папа пообещал ей всегда быть рядом и поддерживать во всех начинаниях.

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Известный украинский юморист, актер и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач в программе "ЖВЛ представляє" откровенно рассказал о пережитом кризисе в отношениях со своей супругой Викторией.

По словам шоумена, у него с возлюбленной был период в жизни, когда некоторые проблемы и недомолвки переросли в серьезный кризис отношений.

"В каждой семье есть свои моменты, свои кризисы в жизни, через один из таких мы… Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло! Накопились вопросы, проблемы, умалчивания проблем", — признался юморист.

Ткач считает, что в подобных ситуациях важно сохранить отношения. По его мнению, стоит использовать любые методы для преодоления кризиса в отношениях с партнером, ведь важно не только сохранить, но и наладить отношения. Юрий отметил, что многим парам могут оказать помощь психотерапевты, духовные практики и медитация. "Все для этого сгодится", — заявил артист.

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Более того, Юрий и Виктория планируют скрепить свой союз церковным браком, правда, когда пройдет церемония венчания пока не известно.

Ранее, 15 сентября, Фокус писал о том, что Юрий Ткач нежно поздравил дочь с днем рождения. Артист вместе со своей женой Викторией воспитывают дочь Лизу. Девочка очень похожа на своего знаменитого отца.