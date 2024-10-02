"До розлучення не дійшло": Юрій Ткач розповів про пережиту кризу у стосунках із дружиною (відео)

Пара виховує 10-річну доньку Єлизавету. Минулого місяця, в день народження дівчинки, турботливий тато пообіцяв їй завжди бути поруч і підтримувати у всіх починаннях.

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Відомий український гуморист, актор і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач у програмі "ЖВЛ представляє" відверто розповів про пережиту кризу у стосунках зі своєю дружиною Вікторією.

За словами шоумена, у нього з коханою був період у житті, коли деякі проблеми і недомовки переросли в серйозну кризу стосунків.

"У кожній родині є свої моменти, свої кризи в житті, через одну з таких ми... Я не скажу, що це було глобально. До розлучення не дійшло! Накопичилися питання, проблеми, замовчування проблем", — зізнався гуморист.

Ткач вважає, що в подібних ситуаціях важливо зберегти стосунки. На його думку, варто використовувати будь-які методи для подолання кризи у стосунках із партнером, адже важливо не тільки зберегти, а й налагодити стосунки. Юрій зазначив, що багатьом парам можуть надати допомогу психотерапевти, духовні практики та медитація. "Усе для цього згодиться", — заявив артист.

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Ба більше, Юрій і Вікторія планують скріпити свій союз церковним шлюбом, щоправда, коли пройде церемонія вінчання, поки не відомо.

Раніше, 15 вересня, Фокус писав про те, що Юрій Ткач ніжно привітав доньку з днем народження. Артист разом зі своєю дружиною Вікторією виховують доньку Лізу. Дівчинка дуже схожа на свого знаменитого батька.