Джей Ло впервые появилась на публике после новостей о разводе с Аффлеком (видео)
В августе 2024 года артистка официально подала документы на разрыв с оскароносным актером. За два года до этого они поженились.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после того, как подала на развод с Беном Аффлеком, появившись в предварительно записанном ролике на специальной церемонии American Music Awards, посвященной 50-летию события.
Джей Ло рассказала, что воспоминания детства о просмотре церемонии награждения вдохновили ее на пути к международной славе.
"Это невероятно, правда? Пятьдесят лет American Music Awards. Я помню, как смотрела на них дома, когда была маленькой девочкой", — сказала знаменитость.
Исполнительница вспомнила, как в 2001 году она дебютировала на American Music Awards, отметив: "Это было так давно, но энергия в комнате была очень напряженной".
Дженнифер появилась в видео в розовой блузке. В частности, она вспомнила победу 2011 года в категории "Любимый латиноамериканский исполнитель".
Она добавила: "Выиграть награду по голосованию фанатов — это невероятно особенно, потому что это непосредственно от людей, для которых ты делаешь музыку".
Артистка также сказала, что для нее было "большой честью" вести церемонию в 2015 году.Важно
Лопес подала на развод с Беном Аффлеком 20 августа — в годовщину их свадьбы после роскошной церемонии в Джорджии в 2022 году.
Напомним, Джей Ло продемонстрировала стильный осенний образ 2024 года.
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