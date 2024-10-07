Джей Ло впервые появилась на публике после новостей о разводе с Аффлеком (видео)

В августе 2024 года артистка официально подала документы на разрыв с оскароносным актером. За два года до этого они поженились.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после того, как подала на развод с Беном Аффлеком, появившись в предварительно записанном ролике на специальной церемонии American Music Awards, посвященной 50-летию события.

Джей Ло рассказала, что воспоминания детства о просмотре церемонии награждения вдохновили ее на пути к международной славе.

"Это невероятно, правда? Пятьдесят лет American Music Awards. Я помню, как смотрела на них дома, когда была маленькой девочкой", — сказала знаменитость.

Исполнительница вспомнила, как в 2001 году она дебютировала на American Music Awards, отметив: "Это было так давно, но энергия в комнате была очень напряженной".

Дженнифер Лопес

Дженнифер появилась в видео в розовой блузке. В частности, она вспомнила победу 2011 года в категории "Любимый латиноамериканский исполнитель".

Она добавила: "Выиграть награду по голосованию фанатов — это невероятно особенно, потому что это непосредственно от людей, для которых ты делаешь музыку".

Артистка также сказала, что для нее было "большой честью" вести церемонию в 2015 году.

Важно

Проблемы в раю: история любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека до того, как все стало плохо

Лопес подала на развод с Беном Аффлеком 20 августа — в годовщину их свадьбы после роскошной церемонии в Джорджии в 2022 году.

Напомним, Джей Ло продемонстрировала стильный осенний образ 2024 года.

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