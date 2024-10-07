Джей Ло вперше зʼявилася на публіці після новин про розлучення з Аффлеком (відео)

У серпні 2024 року артистка офіційно подала документи на розрив з оскароносним актором. За два роки до цього вони одружилися.

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес уперше з'явилася на публіці після того, як подала на розлучення з Беном Аффлеком, з'явившись у попередньо записаному ролику на спеціальній церемонії American Music Awards, присвяченій 50-річчю події.

Джей Ло розповіла, що спогади дитинства про перегляд церемонії нагородження надихнули її на шляху до міжнародної слави.

"Це неймовірно, правда? П'ятдесят років American Music Awards. Я пам’ятаю, як дивилася на них вдома, коли була маленькою дівчинкою", — сказала знаменитість.

Виконавиця згадала, як у 2001 році вона дебютувала на American Music Awards, зазначивши: "Це було так давно, але енергія в кімнаті була дуже напруженою".

Дженніфер Лопес

Дженніфер зʼявилася у відео в рожевій блузці. Зокрема, вона згадала перемогу 2011 року в категорії "Улюблений латиноамериканський виконавець".

Вона додала: "Виграти нагороду за голосуванням фанатів — це неймовірно особливо, тому що це безпосередньо від людей, для яких ти робиш музику".

Артистка також сказала, що для неї було "великою честю" вести церемонію у 2015 році.

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Проблеми в раю: історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека до того, як усе стало погано

Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком 20 серпня – у річницю їхнього весілля після розкішної церемонії в Джорджії у 2022 році.

Нагадаємо, Джей Ло продемонструвала стильний осінній образ 2024.

Також Фокус писав про проблеми продажу розкішного маєтку Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.