Леди Гага отреагировала на провал фильма "Джокер: Безумие на двоих"

После успеха фильмов "Звезда родилась" и "Дом Гуччи" Леди Гага не была готова к такому развитию событий. Теперь ее команда пытается перебиить провал новыми проектами.

Related video

38-летняя певица и актриса Леди Гага очень расстроена тем, что новый фильм с ее участием "Джокер: Безумие на двоих" провалился в прокате и уже разгромлен критиками, пишет Daily Mail. По словам инсайдеров, теперь команда звезды стремится отвлечь внимание публики от шумихи вокруг картины.

Леди Гага зарекомендовала себя как талантливая актриса в фильмах "Звезда родилась" и "Дом Гуччи". Ее игра была позитивно встречена как публикой, так и обозревателями. Поэтому неудача с "Джокером" стала для нее большим ударом.

"Гага удивлена ​​реакцией на "Джокер 2" и шокирована тем, что людям он не понравился после того, как он был принят критиками до премьеры. Она вложила столько души в фильм и очень уважает фанатскую базу DC Comics. Ее команда тихонько рассматривает другие проекты, которые они могут запустить, поскольку они хотят как можно быстрее перейти к этому", — рассказал один из инсайдеров журналистам таблоида.

Другой источник утверждает: Леди Гага верила, что роль Ли Квинзель могла принести ей "Оскар", поскольку Хоакин Феникс получил золотую статуэтку за воплощение Джокера на экране в первой части. Теперь же она присматривается к другим ролям и намерена, несмотря на провал "Джокера 2", снова вернуться на большой экран.

Леди Гага в образе Ли Квинзель Фото: Getty Images

"Теперь она хотела бы получить роль в следующем и последнем фильме Квентина Тарантино. Никто не знает, что это будет, но она хочет пройти прослушивание. Она будет активно добиваться встречи с ним, как только сценарий будет представлен, это момент из списка желаний для нее, чтобы принять участие", — отметил информатор.

Тарантино собирался снять "Кинокритика", который должен был стать его десятым и последним фильмом, но 17 апреля источники сообщили The Hollywood Reporter, что проект был отменен.

Сейчас считается, что знаменитый режиссер работает над новым проектом, чтобы отметить свой последний кинематографический релиз.

Сиквел Тодда Филлипса был официально выпущен в кинотеатрах 4 октября, но, вопреки ожиданиям, провалился, собрав чуть менее $40 миллионов долларов в отечественном прокате и получив самый низкий рейтинг CinemaScore в истории фильмов по комиксам.

Критики считают, что сиквел во многом нивелировал успех первой части, называют его скучным, а музыкальные номера и вовсе окрестили "песнями для умалишенных".

Ранее Фокус писал, почему ленте "Джокер: Безумие на двоих" за $200 млн изначально предсказывали неминуемый провал.