Леді Гага відреагувала на провал фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Після успіху фільмів "Зірка народилася" і "Дім Гуччі" Леді Гага не була готова до такого розвитку подій. Тепер її команда намагається перебити провал новими проєктами.

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38-річна співачка й акторка Леді Ґаґа дуже засмучена тим, що новий фільм за її участю "Джокер: Божевілля на двох" провалився в прокаті і вже розгромлений критиками, пише Daily Mail. За словами інсайдерів, тепер команда зірки прагне відвернути увагу публіки від галасу навколо картини.

Леді Гага зарекомендувала себе як талановита акторка у фільмах "Народження зірки" і "Дім Гуччі". Її гру позитивно зустріли як публіка, так і оглядачі. Тому невдача з "Джокером" стала для неї великим ударом.

"Гага здивована реакцією на "Джокер 2" і шокована тим, що людям він не сподобався після того, як його прийняли критики до прем'єри. Вона вклала стільки душі у фільм і дуже поважає фанатську базу DC Comics. Її команда тихенько розглядає інші проєкти, які вони можуть запустити, оскільки вони хочуть якнайшвидше перейти до цього", — розповів один з інсайдерів журналістам таблоїда.

Інше джерело стверджує: Леді Гага вірила, що роль Лі Квінзель могла принести їй "Оскар", оскільки Хоакін Фенікс отримав золоту статуетку за втілення Джокера на екрані в першій частині. Тепер же вона придивляється до інших ролей і має намір, попри провал "Джокера 2", знову повернутися на великий екран.

Леді Гага в образі Лі Квінзель Фото: Getty Images

"Тепер вона хотіла б отримати роль у наступному й останньому фільмі Квентіна Тарантіно. Ніхто не знає, що це буде, але вона хоче пройти прослуховування. Вона буде активно домагатися зустрічі з ним, щойно сценарій буде представлений, це момент зі списку бажань для неї, щоб узяти участь", — зазначив інформатор.

Тарантіно збирався зняти "Кінокритика", який мав стати його десятим і останнім фільмом, але 17 квітня джерела повідомили The Hollywood Reporter, що проєкт було скасовано.

Наразі вважається, що знаменитий режисер працює над новим проєктом, щоб відзначити свій останній кінематографічний реліз.

Сиквел Тодда Філліпса було офіційно випущено в кінотеатрах 4 жовтня, але, всупереч очікуванням, він провалився, зібравши трохи менше ніж $40 мільйонів доларів у вітчизняному прокаті й отримавши найнижчий рейтинг CinemaScore в історії фільмів за коміксами.

Критики вважають, що сиквел багато в чому нівелював успіх першої частини, називають його нудним, а музичні номери і зовсім охрестили "піснями для божевільних".

Раніше Фокус писав, чому стрічці "Джокер: Божевілля на двох" за $200 млн спочатку пророкували неминучий провал.