Бен Аффлек отреагировал на слова Джей Ло о разводе

Пара пробыла в официальном браке два года. Актер не знал, что его вторая жена начнет публично рассказывать о личном, хотя подозревал это.

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Бен Аффлек не может отпустить и забыть Дженнифер Лопес после их разрыва. Об этом пишет Daily Mail.

Аффлек и Лопес закончили свои романтические отношения шесть месяцев назад, но оскароносный актер чувствует, что не может отойти от разговоров об их браке и разводе.

Недавно Джей Ло наконец нарушила молчание относительно их разрыва, описав свое желание побыть наедине.

Сообщается, что 52-летний Аффлек не знал, что она планирует высказаться, но знает, что, учитывая ее историю документирования их романа, она могла бы говорить об их разрыве "всегда".

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

"Бен знает, что она будет говорить о расставании вечно, потому что она создала альбомы и документальные фильмы об их отношениях", — сказал инсайдер.

"Он хотел бы, чтобы она не говорила об этом, но он чувствует, что она всегда будет говорить", — добавил источник.

По словам близкого человека актера, это "часть его жизни так же, как и что-либо другое, и он "никогда не сбежит от этого".

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Инсайдер добавил, что оскароносный актер "удовлетворительно относится к тому, что Джен должна с этим бороться", и он знает, что его бывшая "всегда любила говорить" о своей личной жизни.

"Люди справляются с потерей и разрывом по-своему, и это то, что Джен должна была сделать, и Бен должен принять это", — добавил инсайдер.

Напомним, Дженнифер Лопес прокомментировала развод с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о продаже роскошного поместья Аффлека и Лопес.