Бен Аффлек відреагував на слова Джей Ло про розлучення

Пара пробула в офіційному шлюбі два роки. Актор не знав, що його друга дружина почне публічно розповідати про особисте, хоча підозрював це.

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Бен Аффлек не може відпустити та забути Дженніфер Лопес після їхнього розриву. Про це пише Daily Mail.

Аффлек і Лопес закінчили свої романтичні стосунки шість місяців тому, але оскароносний актор відчуває, що не може відійти від розмов про їхній шлюб і розлучення.

Нещодавно Джей Ло нарешті порушила мовчання щодо їхнього розриву, описавши своє бажання побути наодинці.

Повідомляється, що 52-річний Аффлек не знав, що вона планує висловитися, але знає, що, враховуючи її історію документування їхнього роману, вона могла б говорити про їхній розрив "завжди".

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

"Бен знає, що вона буде говорити про розставання вічно, тому що вона створила альбоми та документальні фільми про їхні стосунки", — сказав інсайдер.

"Він хотів би, щоб вона не говорила про це, але він відчуває, що вона завжди буде говорити", — додало джерело.

За словами близької людини актора, це "частина його житт"я так само, як і будь-що інше, і він "ніколи не втече від цього".

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Інсайдер додав, що оскароносний актор "задовільно ставиться до того, що Джен має з цим боротися", і він знає, що його колишня "завжди любила говорити" про своє особисте життя.

"Люди справляються з втратою та розривом по-своєму, і це те, що Джен повинна була зробити, і Бен повинен прийняти це", — додав інсайдер.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про продаж розкішного маєтку Аффлека та Лопес.