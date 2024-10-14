МИД Украины отреагировало на провокационное заявление Джареда Лето (фото, видео)

Артисту напомнили, какие ужасы российская армия совершает на территории Украины. В начале полномасштабного вторжения в РФ в Украину Джаред Лето поддерживал нашу страну.

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Министерство иностранных дел Украины отреагировала на заявление американского актера и музыканта, лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето, который назвал войну в Украине "проблемами" и пообещал посетить Российскую Федерацию, когда "эти проблемы закончатся". В дипломатическом ведомстве 13 октября отметили, что желание выступить в стране-агрессоре является "оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу".

"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения России, когда она продолжает пытаться решить проблему существования Украины", — говорится в публикации МИД Украины.

Провокационное заявление Джареда Лето

Джаред Лето 11 октября, выступая в столице Сербии Белграде, заявил о своей любви к россиянам и сообщил, что хотел бы провести тур по нескольким крупным городам в России и выступлении в Киеве.

"Мы так скучаем по всем вам! И вот что я вам скажу, однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", — произнес Лето, обращаясь к россиянам, которые присутствовали на концерте.

Напомним, ранее 11 марта 2022 года, Джаред Лето спел песню про Одессу и поддержал украинцев. Артист не смог остаться в стороне от того, что происходит в Украине.