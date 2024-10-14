МЗС України відреагувало на провокаційну заяву Джареда Лето (фото, відео)

Артистові нагадали, які жахи російська армія здійснює на території України. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джаред Лето підтримував нашу країну.

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Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву американського актора й музиканта, лідера гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето, який назвав війну в Україні "проблемами" і пообіцяв відвідати Російську Федерацію, коли "ці проблеми закінчаться". У дипломатичному відомстві 13 жовтня зазначили, що бажання виступити в країні-агресорі є "образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу".

"Відчуття російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи. Не може бути жодного умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися розв'язати проблему існування України", — йдеться в публікації МЗС України.

Провокаційна заява Джареда Лето

Джаред Лето 11 жовтня, виступаючи в столиці Сербії Белграді, заявив про свою любов до росіян і повідомив, що хотів би провести тур кількома великими містами в Росії і виступ у Києві.

"Ми так сумуємо за всіма вами! І ось що я вам скажу, одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, Москви, заїдемо до Києва. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", — промовив Лето, звертаючись до росіян, які були присутні на концерті.

Нагадаємо, раніше 11 березня 2022 року, Джаред Лето заспівав пісню про Одесу та підтримав українців. Артист не зміг залишитися осторонь того, що відбувається в Україні.