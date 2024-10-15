Экс-муж Рики Мартина показал их подросшего сына (фото)

Ренну исполнилось пять лет. Кроме него, у певца есть еще трое детей.

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Бывший муж певца Рики Мартина показал его подросшего сына. Фото в честь дня рождения малыша шведский художник Джван Йосеф поделился в Instagram.

По случаю 5-летия их с Мартином общего сына Ренна Джван показал несколько снимков и видео с именинником.

"Моему малышу Ренну исполнилось 5 лет. Сын, о котором я всегда мечтал", — отметил художник.

"Мой малыш", — написал в комментариях Рики Мартин, который довольно редко показывает маленького сына в соцсетях.

Джван Йосеф с сыном

Кроме маленького Ренна, Рики Мартин воспитывает 15-летних близнецов Валентино и Маттео.

Певец также является отцом пятилетней дочери Люсии Мартин-Йосеф, которая родилась в союзе с Джваном Йосефом. Пара объявила о разводе в 2023 году.

Джван Йосеф и Рикки Мартин Фото: Getty Images

"Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая", — отмечал тогда музыкант.

Напомним, Рики Мартин объявил о разводе с Джваном Йосефом после шести лет брака.

Также Фокус писал о судебном процессе племянника Рики Мартина против певца.