Экс-муж Рики Мартина показал их подросшего сына (фото)
Ренну исполнилось пять лет. Кроме него, у певца есть еще трое детей.
Бывший муж певца Рики Мартина показал его подросшего сына. Фото в честь дня рождения малыша шведский художник Джван Йосеф поделился в Instagram.
По случаю 5-летия их с Мартином общего сына Ренна Джван показал несколько снимков и видео с именинником.
"Моему малышу Ренну исполнилось 5 лет. Сын, о котором я всегда мечтал", — отметил художник.
"Мой малыш", — написал в комментариях Рики Мартин, который довольно редко показывает маленького сына в соцсетях.
Кроме маленького Ренна, Рики Мартин воспитывает 15-летних близнецов Валентино и Маттео.
Певец также является отцом пятилетней дочери Люсии Мартин-Йосеф, которая родилась в союзе с Джваном Йосефом. Пара объявила о разводе в 2023 году.
"Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая", — отмечал тогда музыкант.
Напомним, Рики Мартин объявил о разводе с Джваном Йосефом после шести лет брака.
Также Фокус писал о судебном процессе племянника Рики Мартина против певца.