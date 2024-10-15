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Стиль життя

Ексчоловік Рікі Мартіна показав їхнього підрослого сина (фото)

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Фото: Jwan Yosef/Instagram | Син Рікі Мартіна

Ренну виповнилося пʼять років. Окрім нього, у співака є ще троє дітей.

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Колишній чоловік співака Рікі Мартіна показав його підрослого сина. Фото на честь дня народження малюка шведський художник Джван Йосеф поділився в Instagram.

З нагоди 5-річчя їхнього з Мартіном спільного сина Ренна Джван показав кілька знмків і відео з іменинником.

"Моєму малюку Ренну виповнилося 5. Син, про якого я завжди мріяв", — зазначив художник.

"Моє малятко", — написав у коментарях Рікі Мартін, який доволі рідко показує маленького сина в соцмережах.

Джван Йосеф із сином

Окрім маленького Ренна, Рікі Мартін виховує 15-річних близнюків Валентино та Маттео.

Співак також є батьком п’ятирічної доньки Люсії Мартін-Йосеф, яка народилася в союзі з Джваном Йосефом. Пара оголосила про розлучення у 2023 році.

Джван Йосеф та Рікі Мартін Fullscreen
Джван Йосеф та Рікі Мартін
Фото: Getty Images

"Ми з Джваном завжди будемо сім’єю. У нас двоє дітей, яких ми збираємося виховувати разом, і це не нещодавнє рішення. Ми давно планували цю ситуацію, вона передпандемічна", — зазначав тоді музикант.

Нагадаємо, Рікі Мартін оголосив про розлучення з Джваном Йосефом після шести років шлюбу.

Також Фокус писав про судовий процес племінника Рікі Мартіна проти співака.