Старшая дочь Брюса Уиллиса показала свой роскошный отдых на Фиджи (фото)

Румер Уиллис наслаждается отдыхом на острове после расставания с бывшим бойфрендом и отцом ее годовалой дочери Луэтты.

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Старшая дочь звезд Голливуда Брюса Уиллиса и Деми Мур актриса Румер Уиллис 16 октября поделилась со своими поклонниками в Instagram фотографиями своего роскошного отдыха на острове Фиджи в Тихом океане.

36-летняя Румер продемонстрировала свою невероятную фигуру на снимках в обнаженном виде, купаясь в белой ванне на открытом воздухе. Актриса скрестила руки на груди и мило улыбалась в камеру.

Актриса Румер Уиллис

"Больше никогда не захочу принимать ванну в помещении", — подписала снимки Уиллис. Она наслаждается отдыхом на острове после расставания с бывшим бойфрендом и отцом ее годовалой дочери Луэтты, Дереком Ричардом Томасом.

Румер Уиллис и Дерек Томас Фото: Getty Images

Пара начала встречаться с осени 2022 года, в декабре 2022-го Румер объявила в социальных сетях о своей беременности, а в апреле 2023 года у влюбленных родилась дочь.

В прошлом месяце после двух лет отношений их роман закончился. Румер в социальных сетях сообщила, что теперь она — мать-одиночка: "Я воспитываю ребенка одна. Я так благодарна Лу. Она — лучшее, что есть в моей жизни".

А что касается бабушки Деми Мур, то звезда "Непристойного предложения" души не чает в своей первой внучке. Ее как-то спросили ее: "Как ты справляешься с ролью бабушки? Как думаешь, у тебя это хорошо получается?", на что звезда "Солдата Джейн" гордо ответила: "Да".

После расставания с Дереком Румер, похоже не долго скучала в одиночестве. Недавно она была замечена целующейся с неизвестным мужчиной в Лос-Анджелесе.

Ранее, 10 июля, Румер Уиллис поделилась трогательными снимками с годовалой дочерью. Знаменитая мама старается не расставаться с малышкой даже во время съемок.