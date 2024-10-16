Старша дочка Брюса Вілліса показала свій розкішний відпочинок на Фіджі (фото)

Румер Вілліс насолоджується відпочинком на острові після розставання з колишнім бойфрендом і батьком її однорічної доньки Луетти.

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Старша дочка зірок Голлівуду Брюса Вілліса і Демі Мур, актриса Румер Вілліс , 16 жовтня поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram фотографіями свого розкішного відпочинку на острові Фіджі в Тихому океані.

36-річна Румер продемонструвала свою неймовірну фігуру на знімках в оголеному вигляді, купаючись у білій ванні на відкритому повітрі. Актриса схрестила руки на грудях і мило посміхалася в камеру.

Актриса Румер Вілліс

"Більше ніколи не захочу приймати ванну в приміщенні", — підписала знімки Вілліс. Вона насолоджується відпочинком на острові після розставання з колишнім бойфрендом і батьком її однорічної доньки Луетти, Дереком Річардом Томасом.

Румер Вілліс і Дерек Томас Фото: Getty Images

Пара почала зустрічатися з осені 2022 року, у грудні 2022-го Румер оголосила в соціальних мережах про свою вагітність, а у квітні 2023 року у закоханих народилася донька.

Минулого місяця після двох років стосунків їхній роман закінчився. Румер у соціальних мережах повідомила, що тепер вона — мати-одиначка: "Я виховую дитину одна. Я так вдячна Лу. Вона — найкраще, що є в моєму житті".

А щодо бабусі Демі Мур, то зірка "Непристойної пропозиції" обожнює свою першу онуку. Її якось запитали її: "Як ти справляєшся з роллю бабусі? Як думаєш, у тебе це добре виходить?", на що зірка "Солдата Джейн" гордо відповіла: "Так".

Після розставання з Дереком Румер, схоже, не довго нудьгувала на самоті. Нещодавно її помітили, коли вона цілувалася з невідомим чоловіком у Лос-Анджелесі.

Раніше, 10 липня, Румер Вілліс поділилася зворушливими знімками з однорічною донькою. Знаменита мама намагається не розлучатися з малятком навіть під час зйомок.