"Я потерял брата": Зейн Малик высказался о внезапной смерти Лиама Пейна (фото)

Бывший участник группы One Direction выпал с балкона гостиничного номера в Аргентине. Ему был 31 год.

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Зейн Малик отреагировал на внезапную смерть своего экс-коллеги из группы One Direction Лиама Пейна. Эмоциональное сообщение певец опубликовал в Instagram.

"Лиам, я заметил, что разговариваю с тобой вслух, надеясь, что ты меня слышишь, я эгоистично думаю, что в нашей жизни должно было бы быть еще столько разговоров. Мне никогда не приходилось благодарить тебя за поддержку в некоторые из самых трудных времен в моей жизни", — написал Зейн.

Малик продолжил: "Когда я 17-летним мальчиком скучал по дому, ты всегда был рядом с позитивным настроем и успокаивающей улыбкой, и давал мне знать, что ты мой друг и что меня любят. Хотя ты был младше меня, ты всегда был умнее меня, ты был упрямым, самоуверенным и тебе было безразлично говорить людям, когда они неправы".

Что касается музыки, Зейн сказал, что Лиам был "самым квалифицированным во всех смыслах".

"Я ничего не знал по сравнению, я был начинающим ребенком без опыта, а ты уже был профессионалом", — написал бывший бойфренд Джиджи Хадид.

Зейн Малик и Лиам Пейн

"Я потерял брата, когда ты оставил нас, и не могу объяснить тебе, что бы я отдал, чтобы просто обнять тебя в последний раз, попрощаться с тобой должным образом и сказать тебе, что я очень любил и уважал тебя. Буду навсегда лелеять все воспоминания, которые я имею с тобой, в своем сердце, нет слов, которые бы оправдали или объяснили, что я сейчас чувствую, кроме опустошения. Надеюсь, где бы ты сейчас ни был, тебе хорошо, ты спокоен и знаешь, как тебя любят", — закончил свое эмоциональное обращение Малик.

Лиам Пейн Фото: Liam Payne\Instagram

Отметим, что Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе, Аргентина, упав с балкона третьего этажа отеля. Согласно предварительному отчету о вскрытии, сделанному местной прокуратурой, певец умер от "многочисленных травм" и "внутреннего и внешнего кровоизлияния" в результате падения.

Напомним, что нашли в гостиничном номере Лиама Пейна.

Также Фокус писал о последних словах Лиама Пейна о его сыне.