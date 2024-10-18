"Я втратив брата": Зейн Малік висловився про раптову смерть Ліама Пейна (фото)

Колишній учасник гурту One Direction випав з балкону готельного номеру в Аргентині. Йому був 31 рік.

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Зейн Малік відреагував на раптову смерть свого ексколеги з гурту One Direction Ліама Пейна. Емоційний допис співак опублікував в Instagram.

"Ліаме, я помітив, що розмовляю з тобою вголос, сподіваючись, що ти мене чуєш, я егоїстично думаю, що в нашому житті мало б бути ще стільки розмов. Мені ніколи не доводилося дякувати тобі за підтримку в деякі з найважчих часів у моєму житті", — написав Зейн.

Малік продовжив: "Коли я 17-річним хлопчиком сумував за домом, ти завжди був поруч із позитивним настроєм і заспокійливою посмішкою, і давав мені знати, що ти мій друг і що мене люблять. Хоча ти був молодшим за мене, ти завжди був розумнішим за мене, ти був упертим, самовпевненим і тобі було байдуже говорити людям, коли вони неправі".

Що стосується музики, Зейн сказав, що Ліам був "найкваліфікованішим у всіх сенсах".

"Я нічого не знав у порівнянні, я був дитиною-початківцем без досвіду, а ти вже був професіоналом", — написав колишній бойфренд Джіджі Хадід.

Зейн Малік та Ліам Пейн

"Я втратив брата, коли ти залишив нас, і не можу пояснити тобі, що б я віддав, щоб просто обійняти тебе востаннє, попрощатися з тобою належним чином і сказати тобі, що я дуже любив і поважав тебе. Буду назавжди плекати всі спогади, які я маю з тобою, у своєму серці, немає слів, які б виправдали або пояснили, що я зараз відчуваю, окрім спустошення. Сподіваюся, де б ти зараз не був, тобі добре, ти спокійний і знаєш, як тебе люблять", — закінчив своє емоційне звернення Малік.

Ліам Пейн Фото: Liam Payne\Instagram

Зазначимо, що Ліам Пейн загинув у Буенос-Айресі, Аргентина, впавши з балкона третього поверху готелю. Згідно з попереднім звітом про розтин, зробленим місцевою прокуратурою, співак помер від "численних травм" і "внутрішнього та зовнішнього крововиливу" в результаті падіння.

Нагадаємо, що знайшли в готельному номері Ліама Пейна.

Також Фокус писав про останні слова Ліама Пейна про його сина.