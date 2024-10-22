Селена Гомес и Зои Салдана в шикарных нарядах появились на премьере "Эмилия Перес" (фото)

На премьере Селена Гомес и Зои Салдана продемонстрировали два стильных образа. В новом фильме актрисы сыграли ведущие роли.

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Звездные актрисы Голливуда Селена Гомес и Зои Салдана в понедельник, 21 октября, вечером в шикарных нарядах блистали на премьере нового фильма "Эмилия Перес" в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

32-летняя глава косметической компании Rare Beauty Селена Гомес для звездного мероприятия выбрала классическое вечернее облегающее черное платье с открытыми плечами и атласной отделкой. Свой образ она дополнила черными гламурными перчатками выше локтя и маленькими блестящими серьгами-кольцами. Звезда "Игры на понижение" собрала свои темные локоны в низкую прическу и нанесла сияющий макияж.

Актриса Селена Гомес Фото: Getty Images

46-летняя звезда "Аватара" Зои Салдана появилась в черном платье приталенном бархатистом платье с пышной пурпурной верхней частью и прорезными карманами. В макияже актриса использовала косметику нежно-розового оттенка, которая дополняла ее платье. В качестве украшений Зои выбрала шикарный комплект усыпанный бриллиантами, состоящий из массивного кольца и красивых сережек. На звездной красной дорожке к ней присоединился ее муж Марко Перего.

Актриса Зои Салдана Фото: Getty Images

В испаноязычном фильме "Эмилия Перес" Зои играет роль Риты, а Селена играет героиню Джесси Дель Монте. Действие фильма происходит в Мексике и рассказывает историю адвоката, который получает "неожиданное предложение помочь грозному главарю картеля уйти из бизнеса и исчезнуть навсегда, став той женщиной, о которой он всегда мечтал стать". В мае картина получила приз жюри 77-го Каннского кинофестиваля, и награду за лучшую женскую роль.

Напомним, 9 октября Фокус писал о том, что Селена Гомес в белых брюках и эффектом топе продемонстрировала стильный образ