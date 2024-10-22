Селена Гомес і Зої Салдана в шикарному вбранні з'явилися на прем'єрі "Емілія Перес" (фото)

На прем'єрі Селена Гомес і Зої Салдана продемонстрували два стильні образи. У новому фільмі актриси зіграли провідні ролі.

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Зіркові акторки Голлівуду Селена Гомес і Зої Салдана в понеділок, 21 жовтня, ввечері в розкішному вбранні сяяли на прем'єрі нового фільму "Емілія Перес" у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

32-річна голова косметичної компанії Rare Beauty Селена Гомес для зоряного заходу обрала класичну вечірню чорну сукню, що відлягає, з відкритими плечима і атласною обробкою. Свій образ вона доповнила чорними гламурними рукавичками вище ліктя і маленькими блискучими сережками-кільцями. Зірка "Гри на пониження" зібрала свої темні локони в низьку зачіску і нанесла сяючий макіяж.

Актриса Селена Гомес Фото: Getty Images

46-річна зірка "Аватара" Зої Салдана з'явилася в чорній сукні, приталеній оксамитовій сукні з пишною пурпуровою верхньою частиною і прорізними кишенями. У макіяжі актриса використовувала косметику ніжно-рожевого відтінку, яка доповнювала її сукню. В якості прикрас Зої вибрала шикарний комплект посипаний діамантами, що складається з масивної каблучки і красивих сережок. На зірковій червоній доріжці до неї приєднався її чоловік Марко Перего.

Актриса Зої Салдана Фото: Getty Images

В іспаномовному фільмі "Емілія Перес" Зої грає роль Ріти, а Селена грає героїню Джессі Дель Монте. Дія фільму відбувається в Мексиці і розповідає історію адвоката, який отримує "несподівану пропозицію допомогти грізному ватажку картелю піти з бізнесу і зникнути назавжди, ставши тією жінкою, якою він завжди мріяв стати". У травні картина отримала приз журі 77-го Каннського кінофестивалю, і нагороду за найкращу жіночу роль.

Нагадаємо, 9 жовтня Фокус писав про те, що Селена Гомес у білих штанах і ефектному топі продемонструвала стильний образ.