Тим Бертон вышел на публику с детьми от Хелены Бонэм Картер (фото)

Звездная пара была в отношениях около 13 лет. В их союзе родился сын Билли Рэй и дочь Нелл.

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66-летний американский режиссер Тим Бертон совершил редкое появление на публике с детьми от Хелены Бонэм Картер. Об этом пишет Daily Mail.

Бертон с двумя наследниками появился на красной дорожке во время открытия выставки "Мир Тима Бертона" в Музее дизайна в Лондоне.

Бойфренд Моники Беллуччи выбрал для выхода деловой черный костюм и галстук, а под ним — рубашку в горошек. К образу Тим Бертон добавил очки.

Между тем 21-летний сын режиссера Билли Рэй был в красной рубашке с воротником. А 16-летняя дочь Нелл выбрала кожаную куртку и кольцо с черепом, украшенное драгоценностями.

Тим Бертон с детьми

Бертон и Хелена Бонэм Картер начали романтические отношения в 2001 году после знакомства на съемках фильма "Планета обезьян".

Звезда экрана снялась в шести фильмах возлюбленного: "Большая рыба", "Труп невесты", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в стране чудес" и "Темные тени".

Хелена Бонэм Картер Фото: Getty Images

Пара не поженилась во время своих длительных отношений и жила в двух смежных домах в Лондоне с детьми.

В 2014 году они разошлись, а с 2023 года режиссер состоит в отношениях с итальянской актрисой Моникой Белуччи.

Напомним, Тим Бертон сделал особый подарок Монике Беллуччи.

Также Фокус писал о выходе Тима Бертона и Моники Беллуччи на красную дорожку.