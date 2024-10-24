Тім Бертон вийшов на публіку з дітьми від Гелени Бонем Картер (фото)

Зіркова пара була у стосунках близько 13 років. У їхньому союзі народився син Біллі Рей та донька Нелл.

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66-річний американський режисер Тім Бертон здійснив рідкісну появу на публіці з дітьми від Гелени Бонем Картер. Про це пише Daily Mail.

Бертон з двома спадкоємцями з’явився на червоній доріжці під час відкриття виставки "Світ Тіма Бертона" в Музеї дизайну в Лондоні.

Бойфренд Моніки Беллуччі обрав для виходу діловий чорний костюм і краватку, а під ним — сорочку в горошок. До образу Тім Бертон додав окуляри.

Тим часом 21-річний син режисера Біллі Рей був у червоній сорочці з коміром. А 16-річна донька Нелл обрала шкіряну куртку та каблучку з черепом, прикрашену коштовностями.

Тім Бертон з дітьми

Бертон і Гелена Бонем Картер почали романтичні стосунки у 2001 році після знайомства на зйомках фільму "Планета мавп".

Зірка екрану знялася в шести фільмах коханого: "Велика риба", "Труп нареченої", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Свіні Тодд: демон-перукар з Фліт-стріт", "Аліса в країні чудес" і "Темні тіні".

Гелена Бонем Картер Фото: Getty Images

Пара не одружилася під час своїх тривалих стосунків і жила в двох суміжних будинках у Лондоні з дітьми.

У 2014 році вони розійшлися, а з 2023 року режисер перебуває у стосунках з італійською акторкою Монікою Белуччі.

Нагадаємо, Тім Бертон зробив особливий подарунок Моніці Беллуччі.

Також Фокус писав про вихід Тіма Бертона та Моніки Беллуччі на червону доріжку.