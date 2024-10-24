Райли Кио поделилась редкими семейными снимками (фото)

Райли Кио показала своих родителей в молодости. Лиза Мари Пресли и Дэнни Кио прожили в браке шесть лет.

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Американская актриса и модель, внучка легендарного Элвиса Пресли Райли Кио поделилась в своем Instagram редкими ретроспективными фотографиями своей покойной матери Лизы Мари Пресли и отца Дэнни Кио.

Вместе с семейными фотографиями она включила цитату из книги Лизы Мари о ее 6-летнем браке с бывшим мужем Дэнни: "Мы с Дэнни собирались остаться женатыми навсегда? Ни за что на свете. Никто из нас не думал об этом. Но мы были разными родственными душами и всегда каким-то образом оказывались в одном доме".

На одной из ретроспективных фотографий маленькую Райли держит на руках отец Дэнни, а Лиза Мари держит на коленях сына Бенджамина, трагически погибшего в 2020 году. На другом снимке Дэнни держит Райли, а рядом стоит Лиза Мари и готовится разрезать торт.

Известно, что родители Райли Кио впервые встретились в Саентологическом центре знаменитостей в Лос-Анджелесе в 1985 году и вскоре начали встречаться. В октябре 1988 года пара связала себя узами брака и в мае 1989 года у них родилась дочь. Через три года родился сын Бенджамин, поразительно похожий на своего деда Элвиса.

В конечном итоге их роман закончился и в 1994 году они решили мирно развестись. Лиза Мари и Дэнни остались друзьями, вместе воспитывали детей. Бывшей паре пришлось пережить трагическую смерть Бенджамина, который в возрасте 27 лет покончил жизнь самоубийством в июле 2020 года в Калабасасе, Калифорния.

После развода с Кио Лиза Мари недолгое время была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем. Затем она вышла замуж за Майкла Локвуда, с которым прожила в браке 15 лет, в 2021 году они развелись. У бывших супругов есть дочери-близняшки Харпер и Финли, которым по 16 лет.

Напомним, 8 октября Фокус писал о том, что вышли мемуары Лизы Мари Пресли "Отсюда в великое неизвестное".