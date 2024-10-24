Райлі Кіо поділилася рідкісними сімейними знімками (фото)

Райлі Кіо показала своїх батьків у молодості. Ліза Марі Преслі та Денні Кіо прожили в шлюбі шість років.

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Американська акторка і модель, онука легендарного Елвіса Преслі Райлі Кіо поділилася у своєму Instagram рідкісними ретроспективними фотографіями своєї покійної матері Лізи Марі Преслі і батька Денні Кіо.

Разом із сімейними фотографіями вона включила цитату з книги Лізи Марі про її 6-річний шлюб з колишнім чоловіком Денні: "Ми з Денні збиралися залишитися одруженими назавжди? Ні за що на світі. Ніхто з нас не думав про це. Але ми були різними спорідненими душами і завжди якимось чином опинялися в одному домі".

На одній з ретроспективних фотографій маленьку Райлі тримає на руках батько Денні, а Ліза Марі тримає на колінах сина Бенджаміна, який трагічно загинув 2020 року. На іншому знімку Денні тримає Райлі, а поруч стоїть Ліза Марі й готується розрізати торт.

Відомо, що батьки Райлі Кіо вперше зустрілися в Саєнтологічному центрі знаменитостей у Лос-Анджелесі 1985 року і незабаром почали зустрічатися. У жовтні 1988 року пара зв'язала себе узами шлюбу і в травні 1989 року в них народилася дочка. Через три роки народився син Бенджамін, разюче схожий на свого діда Елвіса.

Зрештою їхній роман закінчився і 1994 року вони вирішили мирно розлучитися. Ліза Марі та Денні залишилися друзями, разом виховували дітей. Колишній парі довелося пережити трагічну смерть Бенджаміна, який у віці 27 років покінчив життя самогубством у липні 2020 року в Калабасасі, Каліфорнія.

Після розлучення з Кіо Ліза Марі недовгий час була одружена з Майклом Джексоном і Ніколасом Кейджем. Потім вона вийшла заміж за Майкла Локвуда, з яким прожила в шлюбі 15 років, 2021 року вони розлучилися. У колишнього подружжя є доньки-близнючки Гарпер і Фінлі, яким по 16 років.

Нагадаємо, 8 жовтня Фокус писав про те, що вийшли мемуари Лізи Марі Преслі "Звідси у велике невідоме".