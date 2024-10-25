Шер вышла в свет с младшим на 40 лет возлюбленным и его сыном (фото)
Об отношениях пары известно с 2022 года. Теперь певица также проводит время с маленьким наследником своего избранника.
78-летняя американская певица Шер и ее младший на 40 лет возлюбленный вышли на публику. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сцены и 38-летний рэпер Александр Эдвардс появились на премьере Cirque du Soleil 'KOOZA' в Санта-Монике. К ним присоединился пятилетний сын музыканта Слэш, которого он воспитывает с бывшей девушкой Эмбер Роуз.
Артистка была одета в черную куртку, фиолетовые брюки карго со стразами и облегающий бордовый свитшот на молнии. Она вышла на красную дорожку в сдержанных черных кожаных ботинках и распустила свои волосы.
На пальцах Шер продемонстрировала различные блестящие кольца.
Тем временем Александр Эдвардс добавил к своему образу широкие темные брюки, которые он дополнил зелено-черно-белыми кроссовками и черной курткой. Рэпер носил овальные очки.
Шер и ее возлюбленный познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но ненадолго расстались в мае 2023 года.
Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте пары, источники рассказывали, что 78-летнюю певицу это совсем не беспокоит. Теперь стало известно, что она имеет близкие отношения с сыном Эдвардса.
Напомним, Шер вышла на публику со своим старшим сыном.
Также Фокус писал о выходе Шер и Александра Эдвардса на публику.