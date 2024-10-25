Шер вышла в свет с младшим на 40 лет возлюбленным и его сыном (фото)

Об отношениях пары известно с 2022 года. Теперь певица также проводит время с маленьким наследником своего избранника.

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78-летняя американская певица Шер и ее младший на 40 лет возлюбленный вышли на публику. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и 38-летний рэпер Александр Эдвардс появились на премьере Cirque du Soleil 'KOOZA' в Санта-Монике. К ним присоединился пятилетний сын музыканта Слэш, которого он воспитывает с бывшей девушкой Эмбер Роуз.

Артистка была одета в черную куртку, фиолетовые брюки карго со стразами и облегающий бордовый свитшот на молнии. Она вышла на красную дорожку в сдержанных черных кожаных ботинках и распустила свои волосы.

На пальцах Шер продемонстрировала различные блестящие кольца.

Шер и Александр Эдвардс с сыном Фото: Getty Images

Тем временем Александр Эдвардс добавил к своему образу широкие темные брюки, которые он дополнил зелено-черно-белыми кроссовками и черной курткой. Рэпер носил овальные очки.

Шер и ее возлюбленный познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но ненадолго расстались в мае 2023 года.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте пары, источники рассказывали, что 78-летнюю певицу это совсем не беспокоит. Теперь стало известно, что она имеет близкие отношения с сыном Эдвардса.

Напомним, Шер вышла на публику со своим старшим сыном.

Также Фокус писал о выходе Шер и Александра Эдвардса на публику.