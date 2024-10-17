78-летняя Шер вышла в свет с младшим на 40 лет возлюбленным (фото)

Шер и Александр Эдвардс встречаются около двух лет. Они довольно часто выходят вместе в свет.

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78-летняя американская певица Шер вышла в свет со своим бойфрендом Александром Эдвардсом, 38. Об этом пишет Daily Mail.

Они присутствовали на повторном открытии отремонтированного нью-йоркского флагманского магазина Burberry в центре Манхэттена.

Звезда сцены армянского происхождения появилась на публике в черном плаще и широких брюках. Она дополнила образ бриллиантовым кольцом на левом безымянном пальце и маленькой черной сумкой.

Шер завершила свой образ вечерним макияжем и примерила длинный светлый волнистый парик.

Тем временем исполнительный директор Sony Music Publishing Александр появился в черном двубортном костюме в тонкую полоску и белой рубашке.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Бойфренд Шер завершил свой образ парой черных блестящих туфель.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Влюбленные познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но ненадолго расстались в мае 2023 года.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте пары, источники рассказывали, что 78-летнюю Шер это совсем не беспокоит.

Напомним, Шер вышла на публику со своим старшим сыном.

Также Фокус писал о выступлении Шер на показе Victoria's Secret 2024.