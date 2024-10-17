78-річна Шер вийшла у світ з молодшим на 40 років коханим (фото)

Шер та Александр Едвардс зустрічаються близько двох років. Вони доволі часто виходять разом у світ.

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78-річна американська співачка Шер вийшла у світ зі своїм бойфрендом Александром Едвардсом, 38. Про це пише Daily Mail.

Вони були присутні на повторному відкритті відремонтованого нью-йоркського флагманського магазину Burberry в центрі Мангеттена.

Зірка сцени вірменського походження зʼявилася на публіці в чорному плащі та широких штанах. Вона доповнила образ діамантовою каблучкою на лівому безіменному пальці та маленькою чорною сумкою.

Шер завершила свій образ вечірнім макіяжем та приміряла довгу світлу хвилясту перуку.

Тим часом виконавчий директор Sony Music Publishing Александр зʼявився в чорному двобортному костюмі в тонку смужку та білій сорочці.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Бойфренд Шер завершив свій образ парою чорних блискучих туфель.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Закохані познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але ненадовго розлучилися у травні 2023 року.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці пари, джерела розповідали, що 78-річну Шер це зовсім не турбує.

Нагадаємо, Шер вийшла на публіку зі своїм старшим сином.

Також Фокус писав про виступ Шер на показі Victoria's Secret 2024.