Шер вийшла у світ з молодшим на 40 років коханим та його сином (фото)

Про стосунки пари відомо з 2022 року. Тепер співачка також проводить час з маленьким спадкоємцем свого обранця.

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78-річна американська співачка Шер та її молодший на 40 років коханий вийшли на публіку. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та 38-річний репер Александр Едвардс зʼявилися на прем'єрі Cirque du Soleil 'KOOZA' в Санта-Моніці. До них приєднався п'ятирічний син музиканта Слеш, якого він виховує з колишньою дівчиною Ембер Роуз.

Артистка була одягнена в чорну куртку, фіолетові штани карго зі стразами та облягаючий бордовий світшот на блискавці. Вона вийшла на червону доріжку в стриманих чорних шкіряних черевиках та розпустила своє волосся.

На пальцях Шер продемонструвала різні блискучі каблучки.

Шер та Александр Едвардс із сином Фото: Getty Images

Тим часом Александр Едвардс додав до свого образу широкі темні штани, які він доповнив зелено-чорно-білими кросівками та чорною курткою. Репер носив овальні окуляри.

Шер та її коханий познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але ненадовго розлучилися у травні 2023 року.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці пари, джерела розповідали, що 78-річну співачку це зовсім не турбує. Тепер стало відомо, що вона має близькі стосунки із сином Едвардса.

Нагадаємо, Шер вийшла на публіку зі своїм старшим сином.

Також Фокус писав про вихід Шер та Александра Едвардса на публіку.