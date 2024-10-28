В Париже начался суд над Жераром Депардье: что грозит актеру

Актера могут посадить на 5 лет и выписать штраф 75 тысяч евро. Две женщины рассказали о насилии с его стороны во время съемок фильма.

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Во Франции начался суд над 75-летним актером Жераром Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Bild.

28 октября 2024 года суд в Париже начал первый процесс над французским актером из-за обвинений двух женщин в домогательствах. По словам жертв, Депардье оскорблял и сексуально домогался декоратора и ассистентку во время съемок фильма Les Volets Verts ("Зеленые ставни") в 2021 году.

Звезде фильмов "Астерикс и Обеликс" грозит до 5 лет тюрьмы и штраф 75 тысяч евро.

Впрочем, сам Жерар Депардье не принял участия в первом заседании. За несколько часов до начала адвокат актера Жереми Ассу рассказал, что его подзащитный не сможет присутствовать из-за состояния здоровья.

"Жерар Депардье чрезвычайно расстроен, и, к сожалению, врачи запретили ему присутствовать на слушаниях", — отметил представитель актера.

Жерар Депардье Фото: GettyImages

Кроме этого, Депардье просил перенести заседание, чтобы иметь возможность выступить на нем. Актер отрицает обвинения женщин.

29 апреля 2024 года полиция задержала француза и провела его допрос.

"Господина Депардье сегодня вызвали явиться в полицейский участок Парижа, и сейчас он находится под стражей. Его допрашивают относительно двух предполагаемых сексуальных насилий, которые имели место в 2014 и 2021 годах", — сообщил тогда источник в правоохранительных органах.

Отметим, что после того как в декабре 2020 года против Жерара Депардье было начато расследование за изнасилование и сексуальное насилие после обвинений актрисы Шарлотты Арнолд в 2018 году, актера неоднократно обвиняли в подобных действиях, что он отрицал.

Напомним, вероятная жертва Жерара Депардье утонула в реке.

Также Фокус писал о реакции Жерара Депардье на другие обвинения в насилии.