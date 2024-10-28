У Парижі почався суд над Жераром Депардьє: що загрожує актору

Актора можуть увʼязнити на 5 років і виписати штраф 75 тисяч євро. Дві жінки розповіли про насильство з його боку під час зйомок фільму.

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У Франції розпочався суд над 75-річним актором Жераром Депардьє, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Про це пише Bild.

28 жовтня 2024 року суд у Парижі розпочав перший процес над французьким актором через звинувачення двох жінок у домаганнях. За словами жертв, Депардьє ображав та сексуально домагався декораторку та асистентку під час зйомок фільму Les Volets Verts ("Зелені віконниці") у 2021 році.

Зірці фільмів "Астерікс і Обелікс" загрожує до 5 років ув'язнення та штраф 75 тисяч євро.

Втім, сам Жерар Депардьє не взяв участі в першому засіданні. За кілька годин до початку адвокат актора Жеремі Ассу розповів, що його підзахисний не зможе бути присутнім через стан здоров'я.

"Жерар Депардьє надзвичайно засмучений, і, на жаль, лікарі заборонили йому бути присутніми на слуханнях", — зазначив представник актора.

Жерар Депардьє Фото: GettyImages

Окрім цього, Депардьє просив перенести засідання, щоб мати можливість виступити на ньому. Актор заперечує звинувачення жінок.

29 квітня 2024 року поліція затримала француза та провела його допит.

"Пана Депардьє сьогодні викликали з’явитися до поліцейського відділку Парижа, і зараз він перебуває під вартою. Його допитують щодо двох передбачуваних сексуальних насильств, які мали місце у 2014 та 2021 роках", — повідомило тоді джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, що після того як у грудні 2020 року проти Жерара Депардьє було розпочато розслідування за зґвалтування та сексуальне насильство після звинувачень акторки Шарлотти Арнолд у 2018 році, актора неодноразово звинувачували в подібних діях, що він заперечував.

Нагадаємо, ймовірна жертва Жерара Депардьє втопилася в річці.

Також Фокус писав про реакцію Жерара Депардьє на інші звинувачення в насильстві.