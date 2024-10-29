Анджелина Джоли появилась на публике в элегантном платье (фото)

Звезда пообщалась с поклонниками в Беверли-Хиллз. Энджи примерила стильный черный тренч и нежно-коричневое платье.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала элегантный вечерний образ. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана заметили в Беверли-Хиллз. Бывшая жена Брэда Питта надела облегающее платье нежно-коричневого цвета и черный тренч.

Также Джоли носила светло-коричневые туфли на шпильках, которые подходили к ее платью.

Во время выхода со своей командой голливудская актриса получила теплый прием от поклонников и любезно остановилась, чтобы подписать фотографии для людей, которые стояли на улице.

Волосы знаменитости спадали светлыми мягкими волнами. Анджелина сделала легкий макияж.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Она дополнила образ серебряными серьгами-кольцами, а также ярко-красным маникюром.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Ее выход состоялся вскоре после того, как звезда экрана поделилась редким комментарием о своих "застенчивых, очень закрытых" детях, которых она воспитывает вместе с экс-супругом Брэдом Питтом.

Джоли призналась, что их шестеро детей не интересуются славой и вряд ли пойдут по стопам звездных родителей.

Напомним, Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с новой прической.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Анджелины Джоли и рэпера Акалы.