Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці в елегантній сукні (фото)

Зірка поспілкувалася з прихильниками в Беверлі-Гіллз. Енджі приміряла стильний чорний тренч та ніжно-коричневу сукню.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала елегантний вечірній образ. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану помітили в Беверлі-Гіллз. Колишня дружина Бреда Пітта одягла облягаючу сукню ніжно-коричневого кольору та чорний тренч.

Також Джолі носила світло-коричневі туфлі на шпильках, які пасували до її сукні.

Під час виходу зі своєю командою голлівудська акторка отримала теплий прийом від шанувальників і люб'язно зупинилася, щоб підписати фотографії для людей, котрі стояли на вулиці.

Волосся знаменитості спадало світлими мʼякими хвилями. Анджеліна зробила легкий макіяж.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Вона доповнила образ срібними сережками-кільцями, а також яскраво-червоним манікюром.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Її вихід відбувся незабаром після того, як зірка екрану поділилася рідкісним коментарем про своїх "сором’язливих, дуже закритих" дітей, яких вона виховує разом з ексчоловіком Бредом Піттом.

Джолі зізналася, що їхні шестеро дітей не цікавляться славою і навряд чи підуть по стопах зіркових батьків.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з новою зачіскою.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Анджеліни Джолі та репера Акали.