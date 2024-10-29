Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці в елегантній сукні (фото)
Зірка поспілкувалася з прихильниками в Беверлі-Гіллз. Енджі приміряла стильний чорний тренч та ніжно-коричневу сукню.
49-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала елегантний вечірній образ. Про це пише Daily Mail.
Зірку екрану помітили в Беверлі-Гіллз. Колишня дружина Бреда Пітта одягла облягаючу сукню ніжно-коричневого кольору та чорний тренч.
Також Джолі носила світло-коричневі туфлі на шпильках, які пасували до її сукні.
Під час виходу зі своєю командою голлівудська акторка отримала теплий прийом від шанувальників і люб'язно зупинилася, щоб підписати фотографії для людей, котрі стояли на вулиці.
Волосся знаменитості спадало світлими мʼякими хвилями. Анджеліна зробила легкий макіяж.
Вона доповнила образ срібними сережками-кільцями, а також яскраво-червоним манікюром.
Її вихід відбувся незабаром після того, як зірка екрану поділилася рідкісним коментарем про своїх "сором’язливих, дуже закритих" дітей, яких вона виховує разом з ексчоловіком Бредом Піттом.
Джолі зізналася, що їхні шестеро дітей не цікавляться славою і навряд чи підуть по стопах зіркових батьків.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з новою зачіскою.
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