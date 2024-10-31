Приянка Чопра и Ник Джонас сходили на свидание в Лондоне (фото)

Индийская звезда празднует Дивали. Сейчас она находится в Великобритании на съемках нового сезона "Цитадели".

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42-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 32-летний американский певец Ник Джонас сходили на свидание. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая звезда Болливуда появилась на публике в блестящем красном сари, когда она присоединилась к своему мужу Нику Джонасу на вечеринке в Мейфере, Лондон, чтобы отпраздновать начало Дивали.

Приянка надела блестящее красное сари на мероприятие в ресторане Gymkhana, а Ник продемонстрировал традиционный белый шальвар-камиз.

Чопра, которая родом из Джамшедпура в Индии, поразила бархатным красным топом с бралетом, который носили с юбкой в тон и широким прозрачным покрывалом. Звезда экрана добавила к образу яркие серебряные серьги и носила свои темные пряди распущенными.

Дивали — праздник огней и одно из важнейших событий в индуистском календаре.

Приянка Чопра и Ник Джонас

С 2018 года Приянка Чопра замужем за Ником Джонасом, у них есть двухлетняя дочь Малти Мэри, которую родила суррогатная мать.

Сейчас индийская знаменитость находится в Лондоне на съемках второго сезона шпионского триллера Amazon Prime "Цитадель". Первая серия шпионской драмы была одним из самых дорогих телешоу, когда-либо созданных.

Напомним, Приянка Чопра показала подросшую дочь.

Также Фокус писал о появлении Приянки Чопры и Ника Джонаса на премьере фильма.