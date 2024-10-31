Пріянка Чопра та Нік Джонас сходили на побачення в Лондоні (фото)

Індійська зірка святкує Дівалі. Наразі вона перебуває у Великій Британії на зйомках нового сезону "Цитаделі".

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42-річна індійська акторка Пріянка Чопра і 32-річний американський співак Нік Джонас сходили на побачення. Про це пише Daily Mail.

Колишня зірка Боллівуду зʼявилася на публіці в блискучому червоному сарі, коли вона приєдналася до свого чоловіка Ніка Джонаса на вечірці в Мейфері, Лондон, щоб відсвяткувати початок Дівалі.

Пріянка одягла блискуче червоне сарі на захід у ресторані Gymkhana, а Нік продемонстрував традиційний білий шальвар-каміз.

Чопра, яка родом з Джамшедпура в Індії, вразила оксамитовим червоним топом із бралетом, який носили зі спідницею в тон і широким прозорим покривалом. Зірка екрану додала до образу яскраві срібні сережки та носила свої темні пасма розпущеними.

Дівалі — свято вогнів і одна з найважливіших подій в індуїстському календарі.

Пріянка Чопра і Нік Джонас

З 2018 року Пріянка Чопра одружена з Ніком Джонасом, у них є дворічна дочка Малті Мері, яку народила сурогатна мати.

Наразі індійська знаменитість перебуває в Лондоні на зйомках другого сезону шпигунського трилера Amazon Prime "Цитадель". Перша серія шпигунської драми була одним із найдорожчих телешоу, коли-небудь створених.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала доньку, яка підросла.

Також Фокус писав про появу Пріянки Чопри та Ніка Джонаса на премʼєрі фільму.