Дружина хворого Брюса Вілліса показала архівне відео актора з його маленькою донькою (відео)

Сейчас актер страдает от деменции, поэтому отошел от публичной жизни. Его семья всячески поддерживает близкого человека.

Эмма Хеминг-Уиллис показала архивное видео, на котором Брюс Уиллис несет на плечах их дочь Эвелин Пенн. Ролик супруга голливудского актера, который страдает от деменции, опубликовала в Instagram.

На видео "крепкий орешек" несет свою младшую дочь Эвелин Пенн Уиллис на плечах, прогуливаясь по Манхэттену.

Можно услышать, как 69-летний актер разговаривает со своей 10-летней наследницей, прежде чем пошутить: "Мне не нужно грызть твою ногу!"

На это маленькая Эвелин захихикала, прижав свои ладони к щекам звездного папы.

Судя по всему, архивный ролик был снят примерно в 2019 году — за три года до того, как у Брюса Уиллиса диагностировали расстройство мозга, афазию, которая впоследствии переросла в диагноз лобно-височная деменция.

"Лучшее сидение в доме", — написала Эмма Хеминг-Уиллис.

Брюс Уиллис с дочерью

30-летняя дочь актера от Деми Мур Таллула лаконично прокомментировала видео: "Любовь".

Уиллис и Хеминг, которые поженились в 2009 году, также являются родителями 12-летней дочери Мейбл Рэй Уиллис.

До этого актер был женат на Деми Мур, которая родила ему троих детей — Румер, Таллулу и Скаут. После диагностирования деменции у актера вся его смешанная семья довольно часто собирается вместе, чтобы поддержать его в трудные времена.

Напомним, как маленькие дочери Брюса Уиллиса переживают болезнь отца.

Также Фокус писал о редком появлении больного Брюса Уиллиса на публике.